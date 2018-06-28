Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dominik'te yapılan Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın'ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi büyük yankı uyandırdı.

OTELDEN ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Gündeme bomba gibi düşen cinayet olayında detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Alınan bilgiye göre; Alper Baycın'ı gözüne kestiren gaspçılar, uzun süre kaldığı otelden çıkmasını beklemiş.

İSTEDİKLERİNİ ALAMAYINCA BIÇAĞA SARILDILAR

Baycan'ın çekimler için otelden çıktığı anda önünü kesip telefonunu ve çantasını isteyen gaspçılar, istediklerini alamayınca bıçağa sarıldılar.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Baycan'ı kalbinden bıçaklayan gaspçılar, paniğe kapılıp olay yerinden hızla kaçmaya başladılar. Kanlar içinde yere yığılan Alper Baycan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.