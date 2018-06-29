Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX, yapımın Türkiye'de bir uyarlamasını çekmek için geçtiğimiz dönemlerde yayın haklarını satın almıştı. Gelen haberler, Michael Scofield karakterine Türk versiyonunu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği konusunda kendisiyle anlaşıldığını da söylüyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına talep ettiği ücret ise dudakları uçuklattı. Tatlıtuğ, kanaldan bölüm başına tam 280 bin TL talep etti.

ORGANİZE İŞLER'DE ROL ALACAK

Geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer'le Cunda'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekmeye karar verdiği 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde de rol alacak.