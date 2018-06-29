Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor programının kameramanlarından Alper Baycın, iki saldırganın kendisini gasp etmesine direndiği sırada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİKTEN KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETMİŞ

Baycın'ı öldüren iki saldırgan yakalanırken Türkiye'yi yasa boğan cinayetin hemen ardından çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Kalbinden bıçaklanmış halde, hastane odasında bir sedyede yatan Baycın'ın bu fotoğrafın çekilmesinden kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

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