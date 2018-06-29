Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu, Acun'un gözüne ne oldu? sorularının detayları haberimizde. Sanat dünyasının felaket tellalı olarak anılan Onur Akay, Acun Ilıcalı'nın gözlerinin şişliğinin nedenini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ekip arkadaşlarından birini sokak cinayetine kurban veren Acun Ilıcalı'nın çıktığı son yayında gözlerindeki şişlikler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. İzleyiciler sıkça "Acun'un gözlerine ne oldu?" sorularını sormaya başladı. Onur Akay ise yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklığın enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi. İşte detaylar...

Türkiye'de yayımlanan Survivor ekibinde çalışan Alper Baycın, önceki akşam Las Terenas'ta çantasını ve telefonunu gasp etmeye çalışan saldırganlar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Aynı gün Survivor 2018'in ilk yarı final elemesi vardı. Acun Ilıcalı ''Acımı tarif edemem'' diyerek elemeleri iptal etti.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medya da bomba endişe oluşturdu.

Sosyal medya kullanıcıları ise Acun Ilıcalı'nın üzüntüden yüzünün şiştiğini söyledi ancak gerçek ses sanatçısı Onur Akay'ın yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Onur Akay, "Acı haberi alan Acun Ilıcalı'nın gözüne uyku girmediği ve hem üzüntüden hem de uykusuzluktan gözlerinin şiştiği söylendi. Ancak Acun Ilıcalı'nın Dominik'te gözünden enfeksiyon kaptığını öğrendim" dedi.

Yönetmen olma hayali kuran Survivor kameramanı Alper Baycın’ın (24) cenazesi bugün Türkiye’ye getirilecek.