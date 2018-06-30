Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor son bölüm, Survivor Kuzey Kıbrıs çeyrek finaline Turabi - Hakan tartışması damga vurdu. Turabi - Hakan tartışması sırasında konuşan Hakan'ın, Turabi için "Artistik jimnastik gerçekleştiremeyen Turabi, belki jimnastiği yapamadı ama artistlik" kaldı. sözleri tartışmayı başlattı. Acun'un da araya girererek Turabi'yi uyarması sonrasında ortam kısa süre gerildi.

Peki Hakan Turabi'ye ne dedi? Survivor son bölüm olan Survivor Kıbrıs finalinde Hakan ile Turabi arasındaki tartışmada neler yaşandı? Turabi ile Hakan arasında yaşanan tartışma şu şekilde:

Hakan, Turabi'nin çocukluk hayali olan Artistik Jimnastik için, "Jimnastiği yapamadı ama Artistlik yapmaya devam ediyor."demesi üzerine Turabi cevap verdi, "Ben Hakan'a cevap vereceğim. Gülmenize gerek yok ya. Ben haklı yada haksız olduğum zaman değil. Karşımda adam olmadığım zaman susarım. Ben evet artistimdir, kavgacıyımdır. Yeri gelir küfür de ederim, kimsenin anasına bacısına küfür etmem. Kimsenin çocukluk hayaliyle dalga geçmem. Çocukluk hayalimle gülenlere de teşekkür ederim. Benim hayatım hep böyleleriyle geçti. Hep bir şeyler yapmak istedim ve bunun gibiler dalga geçtiler." dedi.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin Erdemli'de dünyaya geldi. Çocukluğu Mersin’de geçti. Lise öğrenimini de Mersin'de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu. Survivor Turabi Çamkıran'ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor.

Türkiye'de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor. Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?' yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014’e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star’a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Türkiye'de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor. Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?' yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014’e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star’a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Hakan aynı zamanda milli bir sporcudur ve Adalarspor'da oynamaktadır. Hakan Survivor 2010 ve Survivor All Star'a damga vuran isimlerden biridir.