Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Adem Kılıççı geçen yıl Sabriye ile olan yakın dostluğu ile adından söz ettirdi. Aynı zamanda parkurlardaki üstün başarısı ile finalde son ikiye kalmıştı. Ancak şampiyonluğu Ogeday'a kaptırdı. Bu yıl yarım kalan hayalini tamamlamaya gelmişti. Bunun içinde finalist olmayı başardı.Bu yıl Adem'i Turabi ile olan sert kavgalarıyla izledik. Adem'i destekleyenlerin sayısı hayli fazla. Adem'i gerek kendi takımından gerek se karşı takımdan şampiyon olmasını arzu edenlerin sayısı çok. Adem bu sene yapılan büyük ev ödülü alamadı ama geçen yıl araba sahibi olmuştu. Peki Survivor Adem şampiyon oldu mu? Survivor Adem birinci oldu mu? Survivor Adem Kılıççı kimdir?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

Türk boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı.