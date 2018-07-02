Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'de yayınlandığı dönemde özellikle sosyal medya üzerinde çok konuşulan ve büyük bir izleyici kitlesi olan fenomen dizi Leyla ile Mecnun tekrar mı başlıyor? Yıllardır dönem dönem gündeme gelen bu söylenti, dizinin oyuncularının ve senaristinin twitter üzerinden gerçekleştirdiği konuşma ile tekrar gün yüzüne çıktı.

İŞTE O KONUŞMALAR

Dizinin başrol oyuncularından Ali Atay, twitter hesabı üzerinden dizide İsmail abi karakterini canladıran Serkan Keskin'e "İsmail abiiiiii" diye seslendi. Serkan Keskin ise Atay'a "hooooop" diyerek cevap verdi. Twitterda geçen bu konuşmalara dizinin senaristi Burak Aksak'ın da ekli olması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Burak Aksak twitter hesabından "Dünya küçük, zaman kısa, hayat zor ve bazı şeyler çok güzel" yazdı. Sonrasında konuşmaya dizinin diğer önemli isimleri Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant ve Cengiz Bozkurt da eklenince twitter'da geçen bu konuşmalar üzerine Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor sorusu gündeme geldi.

Gündeme gelen bu söylentilerle ilgili oyunculardan herhangi bir açıklama gelmedi.