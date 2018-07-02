Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Şampiyonun Hikayesi' adlı programa katılarak Survivor 2018'de şampiyonluğa giden yolda neler yaşadığını anlatan Adem Kılıççı, ilginç açıklamalarda bulundu. Survivor'ın başında şampiyon olarak aklına gelen ilk ismin Hilmi Cem olduğunu belirterek, "Hilmicem kesin finalde diye düşünüyordum. Hilmi kesinlikle finalde, hatta şampiyon olur diye düşünüyordum" dedi.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Tezahüratlar eşliğide kupasını kaldıran Adem Kılıççı, "Bunu siz başardınız. Bunu gerçekten söylüyorum, samimi bir şekilde söylüyorum. Sizin sayenizde şu anda bu kupa bende. Belki de ömür boyu onur ve gurur vesilem olacak. O yüzden hepinize, sadece burada bulunan arkadaşlardan değil, ekranı başında hiç sosyal medyayı kullanmayan yaşlı bir teyze, belki bir amca, belki küçük bir çocuk... Yani oy gönderen, dua eden, destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Önceki Survivor'da çok sakar olduğunu, hataları olduğunu belirten Adem, ilk Survivor'da hatalarını gördüğünü, hatalarının üzerine gidip daha çok çalıştığını ve bunun sonucunda şampiyonluğa ulaştığına inandığını ifade etti.

'ÇOK ZORDU KESİNLİKLE AMA İMKANSIZ DEĞİLDİ'

Geçen sene finalde kaybeden Adem, bu sene kupayı kazanmayı çok daha fazla istediğini ifade etti. Adem, "Eğer finalde kaybedeceksem hiç finale çıkmayayım diye düşündüm" dedi. Finale giden yolda takım açısından zorlandıklarını belirten Adem, "Karşı takım çok iyi savaştı, bizi tek tek eleyerek takım olarak finale çıkmak istediler. Çok da iyi savaştılar. Ben tek kaldım. Hem kendim için hem arkadaşlarım için mücadele ettim. Kolay değildi. Çok zordu kesinlikle ama imkansız da değildi" dedi.

"Yapmasaydım dediğin bir şey var mı?" sorusuna "Hayır" diyen Adem, "O an ne yaptıysam o duyguyu hissedip yaptım. Ben böyleyim. Sinirlenirsem sakin kalamıyorum ama otokontrolüm iyidir, her şeyi şiddetle çözmeye çalışan insan değilim. Yüzümle, tavırlarımla karşımdakileri ikna etmeye çalışırım" dedi.

"HİLMİ CEM KESİN FİNALDE DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

Adem, Hilmi Cem'i kesinlikle finalde göreceğini düşündüğünü belirterek, "Hilmicem kesin finalde diye düşünüyordum. Hilmi kesinlikle finalde hatta şampiyon olur diye düşünüyordum. Sonrasında yarışın içine kendimi de dahil ettim, orada tutunmak istedim. 'Ne olursa olsun yarışı bırakma' dedim fakat sonlara doğru işler çok değişti. 'Eğer finale çıkarsam Turabi ile olurum' diye düşündüm. Sonra Turabi sakatlık yaşadı, çok üzüldüm. İlk defa Survivor'da birisi sakatlandığında neredeyse ağlıyordum, inanılmaz üzüldüm. Sonrasında Nagihan'ın skorsal üstünlüğü alması ile finale çıkarsa şansı yüksek olur diye düşünüyordum. Nagihan'ın yüksek performansı halkımızın takdirini kazandı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SABRİYE İLE GÖRÜŞMEDİK"

Sabriye ile görüşmediklerini belirten Adem, Sabriye'nin kendisiyle iletişim kurmadığını belirtti. Kendisini tebrik etmediğini belirten Adem, "Benim için önemli değil, bir başkası dedi diye yapıyorsa zaten bu samimiyet değildir" dedi.