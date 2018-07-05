Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4N1K İlk Aşk dizisi ne zaman başlıyor? 4N1K 1. ilk bölüm fragmanı ve konusu haberimizde sizlerle buluşuyor. 4N1K ilk aşk oyuncuları kimlerdir? 4N1K dizisi 1. ilk bölüm izle ve 4N1K 2. bölüm fragmanı sizler için derledik. Genç yazar Büşra Yılmaz'ın romanının filme uyarlanması büyük beğeni toplamıştı. FOX TV ekranlarına dizi olarak da gelecek olan yapım, ne zaman seyirciyle buluşacak? 6 Temmuz Cuma günü ilk bölümüyle ekranlarınızda olacak. Aşk, dostluk, gençlik temalarını içeren 4N1K’nın başrollerini Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncuları üstleniyor.

4N1K İLK AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 1. BÖLÜM FRAGMANI

Yaprak’ın yolu, en telaşlı, en zor gününde Barış’la kesişir. Barış başkalarına bir masal prensi gibi gelebilir ama Yaprak oldum olası masallardan nefret etmektedir. Barış, Yaprak’ın, bir insanda tahammül edemediği şeylerin beden bulmuş hali gibidir. Yaprak, çocukluktan beri arkadaş olan beş kişilik bir gruptaki tek kızdır ve etrafındaki kızlara hiç benzememektedir.

Gamzeli kahraman Ali; hayatı 3P (pizza, pijama, pislik) üzerine kurulu, dünyanın en tatlı arızası: Oğuz; “Bir insan sevgilisini en fazla ne kadar kıskanabilir?” sorusunun cevabı Gökhan; romantik formüllerin adamı Sinan, Yaprak’ın her şeyidir bu hayatta… Barış’ın gelişi, Yaprak’a aşkını yıllardır itiraf edemeyen Ali’yi de tetikleyecektir.

Ölümüne dost bu beş arkadaşı; bir yandan Barış, bir yandan girdiği iddialar, bir yandan öğrendikleri sırlar ve aileleri yüzünden hayatlarının en zor günü beklemektedir.

4N1K İlk Aşk dizisi 6 Temmuz Cuma akşamı FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.