Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı Yağmur kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında? Berkay Hardal kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında ve dizileri hangileri? Berkay Hardal ile ilgili merak edilenler haberimizde. En son İstanbullu Gelin dizisiyle ekranlarda olan yakışıklı oyuncu Oya Başar ve Gülper Özdemir ile başrolü paylaşıyor...

MELEKLERİN AŞKI YAĞMUR KİMDİR? BERKAY HARDAL KİMDİR?

Berkay Hardal kimdir? Berkay Hardal, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi alan Berkay Hardal; Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

İstanbullu Gelin' dizisinde Murat'ı oynayan Berkay Hardal ve eşi Bade'yi oynayan Hira Koyuncuoğlu, Sezen Aksu'nun ‘Küçüğüm' şarkısı eşliğinde diziye veda ettiler. Osman'ın yurtdışına gitmesi beklenirken gelen ani karar herkesi şaşırttı. Murat, şirkette söz sahibi olacak bir pozisyona gelemeyeceğini anlayınca eğitimine devam etmek için yurtdışına gitme kararı aldı. Bade de Murat'la birlikte gitti ve iki oyuncu böylece finalden önce diziden ayrılmış oldu.