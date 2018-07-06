Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur dizisi yeni sezon için kadrosunu güçlendiriyor. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin rol aldığı dizinin kadrosuna, birçoğumuzun 'Anne' dizisindeki Cengiz karakteriyle tanıdığı Berkay Ateş dahil edildi.

BERKAY ATEŞ ÇUKUR DİZİSİNİN KADROSUNDA

Çukur'un 11 Haziran Pazaretsi yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış,Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse bütün karakterler diziye veda etmişti.

Dizinin yeni sezonunda rol alacak isim Berkay Ateş olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki Berkay Ateş son olarak Anne dizisinde Cengiz karakterine hayat vermişti.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Semaver Kumpanya’da oyunculuk eğitimi alan Berkay Ateş, ilk olarak Abluka sinema filmi ile kariyerine adımını atmıştır. 2016 yılında İstanbul Sokakları dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Son olarak Star Tv’de Anne dizisinde Cengiz karakterini canlandırmıştır.