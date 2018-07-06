Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasemin Özilhan, hakkında merak edilenleri Aslı Şen'in youtube kanalındaki programda açıkladı. Yüzünde estetik olduğuna dair iddialara açıklık getiren Yasemin Özilhan, “Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım. ‘Doktorlar’ dizisinde 58 kiloydum. Şu an 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22’de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı” şeklinde konuştu.

19 KİLO ALDIM

Hamilelik döneminde aldığı kilolarla ilgili de konuşan Yasemin Özilhan, “Emine’de 19 kilo aldım 74 kilo ile doğuma girdim. 2 ay içinde 25 kilo verdim. 50 kiloya düştüm. Zaten 1,5 ay sonra ikinciye hamile kalmışım. Büyük olan aynı babanne. Küçük olanın hatları bana benziyor ama renkten dolayı baba tarafı görünüyorlar. Doğumdan sonra zayıflamak için bir çabam oldu. Çikolatalı gofret yediysem, onun kalorisi kadar da koştum. İzzet 20 kilo aldı. 90’lara çıktı. İkinci hamileliğimin sonunda o kilo vermeye başladı. Hala günde çift idman yapıyor. Ben kick boks yapıyorum. Emine’de çok kilo aldım. Emzirme dönemi bitince, ekmeği kestim. Bir daha hiç ekmak yemedim" açıklamasında bulundu.

ÇİKOLATAYA HAYIR DİYEMİYOR

33 yaşındaki Özilhan, çikolataya hayır diyemediğini istisnasız her sabah 4-5 gibi kalktığını ve dört beş kaşık çikolata yediğini söyleyerek “Kahvaltıyı 10:30’da yapıyorum. Öğlen çok çok acıkırsam 14:00 gibi zeytinyağlı enginar yerim. Akşam da 18:00 gibi yemek yerim bir daha yemem” şeklinde konuştu.

Yasemin Özilhan , ‘Oyunculuğu bırakmamış olsanız hangi dizide yer almak isterdiniz?’ sorusuna ise “Vatanım Sensin” cevabını verdi.