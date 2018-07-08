Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 yıl önce Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren ünlü rock müziği sanatçısı Barış Akarsu, ölümünün yıl dönümünde memleketi Amasra'da anıldı. Büyük Liman'daki konserde Haluk Levent konsere katılan binlerce kişiyle Akarsu'nun şarkılarını da seslendi. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'yu da sahneye davet eden Haluk Levent, "Barış Akarsu anma etkinliklerinin her yıl çeşitli sanatçıların katılımıyla yapılması lazım. Ben üzerime düşeni sunmaya hazırım" diye konuştu.

YENİ EVLİ ÇİFT DE KONSERE KATILDI

Gaziantep'te evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Raşit Polat'a yardım amaçlı Haluk Levent tarafından yeleğin satılması üzerine sosyal medya hesabından konseri canlı yayınlayan Levent, "Amasra'da Barış Akarsu Festivali'nde vereceğim konseri canlı yayınlama kararı aldım" ifadelerine yer verdi. Öte yandan konsere katılan yeni evlenen damat Gökhan ve gelin Pelin Atav çifti de Haluk Levent'in şarkılarına dans ederek eşlik etti.