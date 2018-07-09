Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetih 1453 filminde canlandırdığı papa rolüyle akıllarda kalan oyuncu Ali Rıza Soydan, 7 yıl önce göç ettiği Belçika’da bir hastanede uygulanan yanlış tedavi sonucu kanser olduğunu söyledi. Soydan, bir yıl önce akciğer röntgeni çektirdiğini, röntgeninde bir leke gözükmesi üzerine daha kapsamlı bir araştırma için gittiği hastanede kendisine tüberküloz tanısı konulduğunu ve hemen karantinaya alındığını ifade etti.

ANTİBİYOTİK ALERJİSİ OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN...

Muayenede sağlıklı çıkmasına rağmen karantinada 5 gün kaldıktan sonra eve gönderilen Soydan'a, antibiyotik alerjisi olduğunu söylemesine rağmen, tüberküloza karşı çok sayıda antibiyotik yazıldı. Kontrolleri 6 ay boyunca devam eden Soydan’a bu süreçte doktorlar alerjisi olduğu ağır antibiyotikleri vermeye devam ettiler ve 6 ayın sonunda Soydan’a kanser teşhisi koyuldu.

Bunun üzerine şok olduğunu belirten Soydan, doktorlara, “Ben size inanmıyorum, 6 aydır ben yanlış ilaçları alıyorum ki başından beri söylüyorum alerjim var” demiş.

Doktorların durumu ciddiye almadıklarını söyleyen Soydan, doktorların ona “Bu antibiyotikler size bir şey yapmadı” dediklerini aktardı.

Zararı o zaman gözükmese bile ileride zararlarının ortaya çıkabileceğini söyleyen Soydan, ardından Antwerp Üniversite Hastanesi’ne gitmeye karar verdi. Antwerp Üniversite Hastanesi’nde doktorun PET testi yaparak kanser teşhisini onayladığını ama sadece ciğerden bir parça aldığını söyledi.

Doktorunun “tek bir ameliyat yapacağım” dediğini aktaran Soydan, doktorunun onu endoskopiye gönderdiğini anlattı. Endoskopi birimindekilerin birkaç tane ameliyat yapmak istediklerini doktoruna ileten Soydan, doktorunun “Çok mühim değil ama yapmak istiyorlarsa yapsınlar zaten size de bir zararı olmaz” cevabını aldı.

"YAPMAYIN DEDİM, ZORLA YAPTILAR"

Endoskopi testinin pozitif çıktığını söyleyen Soydan, “Ben onlara yapmayın dedim ama zorla yaptılar, gerek yoku” dediğini anlattı.

Endoskopiden sonra robotla ameliyat ettiklerini söyleyen Soydan, doktorlarının ona “Kanser hücresi yayılmış bu yüzden parçayı almadık, birkaç parçayı incelemek için aldık siz de bu süreçte kemoterapi olacaksınız” dediklerini söyledi.

“Daha ne olduğunu bile bilmiyorlardı” yorumunda bulunan Soydan, doktorlardan birisinin ona “Kanseriniz 4’üncü aşamaya gelmiş kemoterapi uygulayarak ömrünüzü uzatmaya çalışacağız” dediklerini söyledi.

Kemoterapinin 3’üncü seansından sonra onunla ilgilenen başka bir doktora, zamanında neden tümörün alınmadığını sorduğunu söyledi.

Doktorunun ona “sıvı olduğu için almadık” dediğini aktaran Soydan doktorunun ona, ciğerinde başka hiçbir yerine yayılmadığını stabil durumda olan bir sıvı olduğunu söyledi.

"ANLADIM Kİ 1 YILDIR ÜZERİMDE CİDDİ DENEYLER YAPILIYOR"

Ali Rıza Soydan başından geçenleri anlattıktan sonra, “Anladım ki 1 yıldır üzerimde ciddi deneyler yapılıyor. Ciddi işkencelere maruz kalıyorum. Bedenim üzerinde beni ölümle tehdit ederek deneyler yapılıyor” dedi ve ekledi:

“Ciğerimdeki sıvının onlara defalarca antibiyotik alerjisinden dolayı olduğunu söylemiştim ama beni anlamak istemiyorlardı.”

Bunların ötesinde ciddi bir sağlık ticareti olduğunu belirten Soydan, bugüne kadar yapılan araştırma ve ameliyatların masrafının 30 bin Euro olduğunu, giderlerin büyük kısmının sigortadan karşılandığını söyledi.

Hastane ve doktorlar aleyhine tazminat davasına hazırlandığını da ifade eden Soydan, hastanelerin bu yolla haksız bir kazanç elde ettiklerini düşünüyor.

Doktorların verdiği raporları karşılaştıracağını söyleyen Soydan, Belçika’da Türkiye’deki gibi bir sağlık denetim sistemi olmadığını, şikayet edeceği merceği olmadığını söyledi.

ALİ RIZA SOYDAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ali Rıza Soydan (d. 9 Şubat 1956, Niğde), Türk oyuncu ve yönetmen. Kariyerine 1977 yılında Seyahatname adlı dizi ile başlayan Soydan'ın kariyerinde yer aldığı en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür.