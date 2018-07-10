Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Türkmen Kimdir? Gökhan Türkmen Kaç Yaşında Ve Nereli? Birbirinden başarılı projeler ile adından sıkça söz ettiren Gökhan Türkmen Türkiye'de ve dünya çapında önemli bir hayran kitlesine sahip. Yaptığı parçalarla müzik listelerinin üst sıralarında kendine yer edinen Gökhan Türkmen son dönemlerde Türk müziğinin en öenmli isimlerinden biri oldu. Müzik klipleriyle de büyük beğeni toplayan Gökhan Türkmen nereli ve kaç yaşında? İşte Gökhan Türkmen ile ilgili tüm detaylar...

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

1983'te İstanbul'da doğdu. 1997 yılında gitarla tanıştı. 2000 yılından itibaren çeşitli mekân ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye başladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 1 yıl kadar şan dersi alan sanatçı, bir dönem radyolarda ve çeşitli mekânlarda canlı performanslar sergiledi. Sözleri ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük İnsan" şarkısının Youtube'da 5 milyon kişi tarafından dinlenmesiyle yıldızı parladı. "Büyük İnsan" şarkısından bir yıl sonra "Dön" şarkısını da internetten yayınladı ve yine söz müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Efkarlıyım" adlı şarkıyla Nokia tarafından düzenlenen bir yarışmaya katıldı. İnternet üzerinde bulunan 3 şarkısıyla da beğeni toplayan sanatçı, Keremcem ve Aykut Gürel'in desteğini de aldı. 2008 yılında Büyük İnsan adlı albümü İrem Records etiketiyle çıkardı ve albümde yer alan "Yan Sen", "Büyük İnsan" ve "Dön" adlı şarkılarına klip çekti.

2010

2010 Mart ayı ortasında çıkan Biraz Ayrılık adlı albümüyle büyük bir başarı sağlayan Türkmen, radyolarda ve müzik kanallarında en çok çalınan, yılın en çok ödül alan sanatçılarından oldu. Bu albümünde yer alan "Rüya", "Biraz Ayrılık", "Ayıp Ettin" ve oldukça ses getiren "Bir Öykü" adlı şarkısına klip çekti. 2011 yılında Aydın Ketenağ yönetmenliğinde çekilen "Ayıp Ettin" klibinde sanatçıya Nora Tokhosepyan eşlik ederken, yine aynı yönetmenin çektiği "Bir Öykü" klibinde de sanatçıya Engin Hepileri ve Deniz Sipahi eşlik etti.

Gökhan Türkmen 1 Haziran 2012'de yayınladığı Ara adlı EP'sinde bulunan “Bitmesin” isimli teklisi ile listelerde 11 hafta boyunca bir numarada yer alırken, aynı şarkı 18 hafta listelerin ilk 5'inden inmedi. Bu başarı ile konser maratonuna devam eden Gökhan Türkmen bu arada yeni albüm çalışmalarıyla da ilgilendi. İşler Güçler dizisinin final bölümünde rol aldı.

2014

2014 yılında En Baştan adlı yeni albümünde yer alan ‘Çatı Katı’ isimli şarkısını kliplendirdi. Murat Joker tarafından çekilen klipte sanatçıya Müjde Uzman eşlik etti.

Albümün her detayı ile ilgilenen Gökhan Türkmen, "En Baştan " isimli albümün prodüktörlüğünü uzun zamandır sahnede bir arada olduğu orkestrası “GT Band” ile birlikte yaptı.

2014 Temmuz ayı içerisinde ‘En Baştan’ albümünün ikinci video klibini söz ve müziği Serhat Tekin’e ait olan ‘Dene’ şarkısına çekti.

2014 Kasım ayı içerisinde üçüncü video klibi, söz ve müziği Murat Güneş’e ait olan, radyo ve tv’lerde zirveye oynayan Sen İstanbul’sun’a klip çekti. Klipte sanatçıya Açelya Topaloğlu eşlik etti.

Gökhan Türkmen'in büyük beğeni toplayan albümü En Baştan 'ın çıkış şarkısı 'Çatı Katı' video klibi 50 milyon izlenme sayısını geçti.

2015

2015’in ilk aylarında GTR Müzik adı altında kendi yapım şirketini kuran sanatçı Onur Ocaklı ve Analog People isimli projelerini kendi şirketinden çıkarttı.

2015 yılının şubat ayında GTBAND versiyonu ile Çatı Katı Remix klibini yayınladı.

2014-2015 yılı üniversiteler tarafından En İyi Erkek Sanatçı ve En İyi Albüm kategorisinde sayısız ödüle layık görüldü.

2015 Nisan ayında kızı Nil Rona dünyaya geldi.

2015 yılının Haziran ayında kendi şirketi GTR Müzik ten Aslı Demirer’in Saat On iki maxi single albümünü çıkarttı.

2015 yılının mayıs ayında Taş isimli şarkısına yine Murat Joker yönetmenliğinde klip çekti.

2015 yılının kasım ayında bestesi Aytaç Özgümüş’e sözleri Aslı Demirer e ait ‘’Korkak’’ şarkısında Aslı Demirer ‘le düet yaptı.

‘’Korkak’’ şarkısını Erhan Kozan yönetmenliğinde film tadında bir kliple taçlandırdı.

Gökhan Türkmen arka arkaya çektiği kliplerin çeşitliliği ve bu kliplerdeki oyunculuğuyla beğeni topladı.

2016

2016 yılında Ayşegül Aldinç’in son albümü Sek’iz’ de bulunan, sözleri Ozan Turgut’a müziği Gökhan Türkmen’e düzenlemesi ise Aytaç Özgümüş ve Caner Anar’a ait olan Durum Leyla adlı şarkıyı Ayşegül Aldinç ile beraber seslendirdi.

2016 yılının Ağustos ayında Vay Halimize adlı teklisini dinleyicilerin beğenisine sunan Türkmen, bu şarkıya Tuz Gölü’nde Murat Joker yönetmenliğinde çekilen kliple de çevre kirliliği konusundaki duyarlılığını göstererek büyük etki oluşturmayı başardı.

2016 yılının Eylül ayında Harun Kolçak ile birlikte seslendirdikleri Yanımda Kal şarkısı ile büyük beğeni toplayan sanatçı, Ekim ayında 4. Stüdyo albümü olan Sessiz’i dinleyicilerin beğenisine sundu. Toplamda 14 şarkı bulunan albümde çıkış şarkısı olan Öyle Güzel Ki şarkısını kliplendirdi.

Daha önce “Vay Halimize” ile küresel ısınma ve çevre kirliliği hususunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan sanatçı, “Sessiz” albümünde de “İnsanız Ayıbı Yok” adlı şarkısının satışından elde edilecek gelir ile Ege Orman Vakfı’nda Melike Turgut

adına bir fidanlık oluşturmayı planlayarak doğa konusundaki hassasiyetine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

2016 yılında Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda başlattığı akustik konserlerini İstanbul dışında Bilecik, Eskişehir, İzmir, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde devam ettiren sanatçı, akustik konserleri boyunca konsere gelenlerden toplanan kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin Geleceğe Işık Tut projesi kapsamında ihtiyacı olan okullara dağıtılmasını sağladı.

2017

Türkmen, 2017’nin Ocak ayında ikinci kızı Leyla Ada’yı kucağına aldı.

Şubat 2017’de Serkan Ölçer Orkestrası’nın ilk projesi Zar şarkısında, şarkıyı seslendirdi.

GTR Jingle, Mart 2017’de Gökhan Türkmen’in Aşk Lazım şarkısının adapte edildiği, sözlerini Gökhan Türkmen’in yazdığı, aranjesini Aytaç Özgümüş’ün yaptığı ve GTR Müzik sanatçılarından Aslı Demirer’in seslendirdiği Korkmaz markasının reklam jingle’ına imza attı.

Mayıs 2017’de Sessiz albümünün dördüncü video klibini Olsun şarkısına Murat Joker yönetmenliğinde çekti. Klipte Gökhan Türkmen’e oyuncu Gizem Elif Aykul eşlik etti. Söz, müziği Ercan Savtekin’e ve düzenlemesi Aytaç Özgümüş’e ait olan şarkının klibi, Sessiz albümünde bulunan Olabilir, Olsun, Olmadı üçlüsünün birbirine bağlı üç hikayesinden ara hikayesi oldu.

Eylül 2017’de Sessiz albümünün beşinci video klibini sözü, müziği kendisine, düzenlemesi Caner Anar’a ait olan Aşktır isimli şarkısına çekti. Alaçatı Marina Palace ve İstanbul’da çekilen klibi Murat Joker yönetti.

Gökhan Türkmen, GTR Müzik ve GTR Jingle’ın ardından müziğe yatırım yapmaya devam ederek, Deney Evi Stüdyosu’nu devraldı ve yeni sezon itibariyle GTR Deney Evi Stüdyosu adı altında faaliyet gösterecek.