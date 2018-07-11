Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. bölüm izleme linki dizi takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. SHOW TV'nin sevilen dizisi Darısı Başımıza 3. yeni bölümü izle ekranlara geliyor. Ozan Dolunay, Elif Doğan, Açelya Topaloğlu gibi genç bir kadroya sahip olan dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Darısı Başımıza ile ilgili detaylar...

DARISI BAŞIMIZA 2. SON BÖLÜM NELER OLACAK?

Ozan’ı beklemediği bir an da Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü, ne yapacağını şaşırır. Bu esnada aileler arasında yaşanan kavganın şiddeti, Öykü için fırsata dönüşür. İsteme merasimi ertelenir. Ancak Cem’in bu durumu kabul etmeye hiç niyeti yoktur. Ne yapıp edecek, Öykü’yle en kısa zamanda evlenecektir. Ozan, Öykü’yü kardeşinin nişanlısı konumunda görmüş olmanın şokunu atlatamamışken, Cem’in Öykü’yü aslında hiç aldatmamış olduğunu öğrenince iyice sarsılır. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için oklar, Öykü’ye dönmüştür…

Canan, oğlu Cem’in mutluluğu için kartları yeniden dağıtmaya karar verir ve Aksoyları evine yemeğe davet eder. Yemek iki taraf içinde gergin geçecektir.

Bu sırada Öykü’nün çektiği acıyı hisseden Rüya, kardeşinin mutluluğu için İzmir’de Öykü’nün öpüştüğü adamı araştırmaya başlar. Ne yapıp edip o adamı bulacak ve Öykü’yle yüzleştirecektir. Çaresiz ilk yardım alacağı kişi, aşk doktoru Merter olacaktır. Merter ve Rüya müşteri listesini bulmak üzere otele sızarlar. Ancak plan istedikleri gibi gitmeyecek, ikili başlarını bir hayli belaya sokacaklardır.

Tüm bunlar olurken Zerrin, yıllar sonra karşısında gördüğü Canan’a yeniden kinlenmeye başlar. Canan’ın babasının hikâyelerini çalarak daha fazla prim yapmasına izin vermeye hiç niyeti yoktur. Ancak bir kanıt bulmadan yola çıkması da zor olacaktır. Resmiye, Ferrin ve Zerrin’in güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.

Rüya içinde İzmir’de ki adamın adının soyadının yazılı olduğu zarfla Öykü’ye yaklaşırken, karşısında gördüğü mutlu manzaraya daha fazla katlanamayan Ozan, çareyi Öykü’yü sıkıştırmakta bulur; Ozan kararını vermiştir. Öykü en yakın zamanda Cem’den ayrılacaktır. Ancak Ozan’ın tehdidine karşı Öykü’nün aldığı karar, ortalığı bir hayli karıştıracaktır…

DARISI BAŞIMIZA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Darısı Başımıza dizisinin merakla beklenen 3. yeni bölüm fragmanı dizinin 2. bölümünün ardından yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında turkiyegazetesi.com.tr'de bulabilirsiniz.