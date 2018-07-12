Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meleklerin Aşkı yeni 3. bölüm fragmanında neler olacak merakla bekleniyor. Perşembe akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Meleklerin Aşkı 2. bölüm ile ekranlarda. Meleklerin Aşkı 2. bölüm izleyenler şimdiden 3. bölümde neler olacağını merak ediyor. Meleklerin Aşkı 2. son bölümü izleme linki, merakla beklenen Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve yeni bölümle ilgili detaylar haberimizde...

Ekranlara hızlı bir giriş yapan yeni dizi Meleklerin Aşkı 2. son bölümünde olayların nasıl gelişeceği merak ediliyor. Yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı Meleklerin Aşkı oyuncu kadrosunda; Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz bilinmiyor ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linke tıklayıp izleyebilir, haberimiz içinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Meleklerin Aşkı Yağmur (Berkay Hardal) kimdir? Meleklerin Aşkı Yağmur kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında? soruları Meleklerin Aşkı dizisi sevenlerinin merak ettiği ettiği soruların başında geliyor. Meleklerin Aşkı oyuncuları arasında yer alan Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşında? Berkay Hardal dizileri merak ediliyor. İşte Berkay Hardal...

MELEKLERİN AŞKI 2. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meleklerin Aşkı 2. son bölümde heyecan fırtınası esecek. İşte yeni bölümdeki gelişmeler..Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine âşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir. Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda maniple edecektir.

Yağmur’un kendisi bile Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur. Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür. Yağmur bu badireyi de atlatır. yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuştur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabii ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır.

MELEKERİN AŞKI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı yeni 3. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacak.