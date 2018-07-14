Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İntizar kimdir, İntizar nerelidir, İntizar kaç yaşındadır, İntizar ne yaptı ve İntizar şarkıları ile ilgili merak edilenlere buradan ulaşabilirsiniz. Magazin gündemine düşen bir iddianın ardından İntizar kimdir, İntizar nerelidir, İntizar kaç yaşındadır ve İntizar şarkıları yeniden aranmaya başladı. 1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadının Arslan olduğu biliniyor. Babası asker, annesi ev hanımı olan İntizar, babasının görevi sebebiyle Muğla ve İzmir' de yaşadı. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan İntizar, ünlü şarkıcı Sibel Can konserinde sahneye çıkarak Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmeyi başardı ve ondan albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalışan İntizar ile ilgili detaylar burada yer alıyor.

İNTİZAR ŞARKILARI İÇİN TIKLAYIN

KONSERE FIRLADI

Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar’la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar’a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.

Albümleri

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)