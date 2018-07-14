Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İntizar kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne iş yapar? ile ilgili sorularının cevapları haberimizde. Magazin basınında çıkan haberlerin ardından vatandaşlar sıkça İntizar kimdir, kaç yaşındadır sorularını sormaya başladı. Peki İntizar kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

İntizar kimdir?

1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Sanatçı Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur.

Gitar ve bağlama çalmaktadır.

KONSERDE KEŞFEDİLDİ

Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar’la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar’a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.

Albümleri

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)