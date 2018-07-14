Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinem Gedik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? ile ilgili soruların cevapları haberimizde yer alıyor. Mustafa Ceceli ile problemli bir ayrılık sürecinin ardından gündeme gelen Sinem Gedik o dönem için herkesin merak ettiği isimler arasında yerini almıştı. Son günlerde ortaya çıkan görüntülerin ardından vatandaşlar sıkça Sinem Gedik kimdir, kaç yaşındadır? sorularını soruyor. Peki Sinem Gedik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte detaylar...

SİNEM GEDİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sinem Ceceli, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

SİNEM GEDİK'E AĞIR SUÇLAMA

9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bu nedenle ağır eleştiriler alan Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'i suçladı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Ocak ayından beri boşanma sürecinde olduklarını ifade eden Mustafa Ceceli, "Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi.. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi.. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. Amaç; beni karalamak.. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten.. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi...." dedi.