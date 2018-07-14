Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Birand Tunca kimdir merak ediliyor. Genç ve yetenekli oyuncunun canlandırdığı Erkenci Kuş Emre kimdir? Birand Tunca kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? Detaylar sizlerle...

ERKENCİ KUŞ EMRE KİMDİR? BİRAND TUNCA KAÇ YAŞINDA? SEVGİLİSİ VAR MI?

Star TV'nin yeni dizisi Erkenci Kuş'ta Emre karakteri ile seyirci ile buluşan genç oyuncu Birand Tunca'nın hayatı merak konusu oldu. İlk profesyonel deneyimini Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Bison adlı karakter ile yaşayan Birand Tunca kimdir? Yetenekli oyuncu Birand Tunca kaç yaşında ve nerelidir?

BİRAND TUNCA KİMDİR? SEVGİLİSİ VAR MI?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Birand Tunca oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 2014 yılında dahil olduğu TRT1 ekranlarının efsane olma yolunda giden dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bison karakterine hayat vermiştir.

Daha sonra Babam ve Ailesi, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde rol alan Tunca, yeni bir dizi ile seyirci karşısındadır. Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kul dizisinde, Emre Divit karakterini canlandırmaktadır.

Yakışıklı oyuncunun bir dönem güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı magazin gündemindeydi ancak Birand Tunca gözlerden uzak bir özel hayat sürdürmeyi tercih ediyor.