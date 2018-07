Türkiye Gazetesi

Röportaj: Talip Karakaş



Televizyon sektöründe yaz dizilerinin rekabeti başkadır. Bazı diziler, saman alevi gibi sönüp gider, bazıları ise yoluna başarıyla devam eder. Son günlerde birçok kanal teker teker bu alanda kozlarını oynamaya başladı. Onlardan biri de TRT1. Bahsedeceğim eser ise; Ege’nin Hamsisi… Bu akşam (16 Temmuz - Saat 20.00) ilk bölümü yayınlanacak dizinin tanıtımlarına Dünya Kupası maçlarını izleyenler denk gelmiştir. Yapımcılığını Köprü Film’in üstlendiği dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan, senaristi Bahar Filiz Ekinci. Başrolleri Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir ve Asuman Dabak paylaşıyor. Dizide, Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor. Ben de çekimleri İzmir’in “Yavaş Şehir” kasabası Sığacık’ta süren dizinin setine misafir oldum. Set ekibi ve oyuncularla hem Ege’nin Hamsisi’ni hem diğer projelerini konuştum.



Uraz, nasıl gidiyor?

Her şey çok güzel. Altı gün çalışıyoruz. Ailemi Çeşme'de bir yere yerleştirdim. Boş zamanlarımı onlarla geçiriyorum. İstanbul'dan uzaklaşmak hoşuma gitti açıkçası.



Böyle projeler bu tarz yerlerde başlıyor. Sonra İstanbul'a taşınıyor...

İstanbul ayağı olmayacak. Yaz kış buradayız.



Beklentin nedir bu diziden? Daha önceki işinde problemler oldu. O bitti mi tamamen?

Masum Değiliz'de 6 bölüm çekmiştik. Sonunda final niteliğinde bir şey olacak ama aslında öyle olmadığı ortaya çıkacaktı. Fakat 6’da tamamen bitirdik. Kanal böyle uygun gördü.



Karadeniz-Ege çatışması kaçınılmaz görünüyor...

Yok yok… Zamanla her şey tatlı bir şekilde yoluna giriyor.



Dizinin senaryosu aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Klişeye düşmekten çekiniyor musunuz?

Türkiye'de TV için yapılacak dizilerin belli bir çerçevesi var. Sadece birkaç fenomen diziyle internettekiler biraz farklı. Farklılığı; oyuncunun samimiyeti, senaryonun düzeni, çekim kalitesi gibi şeyler belirliyor. Evet, yurt dışında imrendiğimiz projelerin konuları daha özgün. Ancak hikâye bazında düşünürsek o dizilerde Amerika başkanına suikast, çocuk tacizi gibi konular daha rahat işlenebiliyor. Biz bunları TV’de yayınlayamayız.



Her şeye rağmen daha özgün işler çıkabilir aslında..

Daha iyi olması için bütçe gerekli. Bizde reklam geliri de az. Olanlar da sadece Türkiye pazarından. Yabancı bir dizi, tüm dünyada izleniyor. Onun dışında uyum da çok önemli ekibinizle. Her şeye sahip olsanız da tutmayabiliyor. Bugün Türkiye'nin en büyük jönlerinden birinin dizisi birkaç bölümde bitebiliyor. (Kenan İmirzalioğlu - Fatih)



Bahsettiğin dizinin daha ilk bölümünde tutmayacağı belliydi. En azından izleyici olarak ben öyle hissetmiştim. Oyuncu ya da dizi ekibi hissedemez mi bunu?

Aslında bu bir kumar. Her şeyinizi ayarlıyorsunuz. Ama uyumu yakalayamayabiliyorsunuz. O yüzden bazı yönetmenler aynı ekiplerle çalışmayı tercih edebiliyor.

TRT AVAZ DEĞİL TRT URAZ

Uraz Kaygılaroğlu dendiğinde sanki ilk TRT akla geliyor.

Aslında ilk Show TV’de Pis Yedili vardı, sonra FOX'ta Harem... Ardından Eski Hikâye’de TRT ile kesişti yollarım. Çok ilginçtir. Bu yapım devam ederken bir telefon aldım. “Yedi Güzel Adam diye bir proje için sizinle görüşmek istiyoruz” dediler. Hâlihazırda bir dizide oynadığımı söylediğimde “Üç bölüm sonra bitecek diziniz. Kimseye söylemeyin” diye bir cevap aldım. Gerçekten de öyle oldu. Yedi Güzel Adam ile Kahramanmaraş'ta çok keyifli 1,5 yılım geçti. Arkasından yine TRT'de bir yarışma programı sundum. Bu sefer sürekli aynı kanalda çalışıyorum izlenimi oluştu. Bazen biz de “TRT Avaz'da küçük bir değişiklik yapsak da TRT Uraz mı olsa” diye aramızda espriler yapıyoruz.

KÜÇÜK YAŞTA BABASIZ KALDIM

“Aslında senaryo bana yabancı değil. Dizide babamı küçük yaşta kaybediyorum. Annem büyütüyor beni. Sonra restoranımızda çalışmaya başlıyorum. Gerçek hayatta da babam ben 4 yaşındayken vefat etti. Annem de restoran işleterek beni büyüttü.”

İKİ FİLM BİRDEN GELİYOR

“İki sinema filmi için hazırlanıyorum. Her şey hazır. İkisi de İstanbul’da çekilecek. Birinde Klavye Delikanlıları’nda canlandırdığım Volki’yi oynayacağım. Diğeri sürpriz olsun. En büyük hayallerimden birini gerçekleştireceğim. Çok heyecanlıyım.”

KIZIMI ÇOCUK YILDIZ YAPMAM

“Kızım Ada, 1,5 yaşında. Hangi işi isterse yapabilir ama çocuk yıldız olsun istemiyorum. Henüz yetişkin bir birey bilincinde değilken ben onun adına böyle bir şeye karar veremem. Çocuklukta gördüğü ilgi, ergenlikte yok olursa o hayal kırıklığının sebebi olmak istemem.”

UZUN UZUN BAKIŞMALAR OLMAYACAK

Bestemsu Özdemir, Ege’nin Hamsisi dizisinde mimar Zeynep’i oynuyor. 1992 doğumlu. Sakarya Fırat dizisiyle ismi duyuldu, Kara Para Aşk’ta oynadığı Nilüfer karakteriyle üne kavuştu. Kendini ve ismini şöyle anlatıyor: Babam Erzincan, annem Selanik göçmeni. Asıl adım Çılga Bestemsu. Babam beste yapıyormuş. Kendi bestesi anlamına gelsin diye önce Bestem demeye karar vermişler. Su ve berraklığı sevdikleri için suyla birleştirmişler. Anneannem de “Dağların zirvesinde erimeyen kar” anlamına gelen ‘çılga’da ısrar etmiş...

Dizinin TRT’de yayınlanmasının avantaj olduğunu vurgulayan güzel oyuncu “Daha çok ailelerin tercih ettiği bir kanalda ailelere hitap eden bir yapım olarak avantajlıyız. Ayrıca uzun uzun bakışmalar da olmayacak” dedi. “Çok zayıf’ eleştirilerine de cevap veren Özdemir “Kilom yerinde benim. Bunu yazın lütfen. Işıklar, olduğumdan daha zayıf gösteriyor. Ekranda zayıf çıkıyorum diye tek şikâyet eden benimdir herhâlde...” şeklinde konuştu.