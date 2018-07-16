Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylin Kontente Kimdir?, Aylin Kontente Hamile Mi? Güldür Güldür programıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen Aylin Kontente, kendisi gibi oyuncu olan Alper Kul ile evliliğini sürdürüyor. Aylin Kontente takipçilerine sosyal medya hesabından da sevindirici bir haber verdi. İşte sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Aylin Kontente ile ilgili detaylar...

AYLİN KONTENTE KUL KİMDİR?

Aylin Kontente 30 Haziran 1982 İzmir doğumludur. Oyunculuk hayatına Güldür Güldür Show isimli programda devam etmektedir. 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü 2003 yılı mezunudur. Kampüsistan dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aylin Kontente 2012 yılında oyuncu Alper Kul ile evlenmiştir.