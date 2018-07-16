Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayati ve Diğerleri final yapıyor. Hayati ve Diğerleri dizisi geçtiğimiz günlerde Kanal D’de yayınlanmış ancak reytinglerde başarısız olduğu için yayından kaldırıldı. Yaz sezonunda yeni başlayan dizilere rakip olarak tekrar şansını demek için yayınlanmaya başladı. Fakat dizi yine hayal kırıklığına uğradı. Hayati ve Diğerleri neden final yaptı?

HAYATİ VE DİĞERLERİ FİNAL FRAGMANI

İkircikli birbirinden ilginç olaylarla ilgilenirken trafik ışıklarında çantasını çaldıran ünlü popçu Turgay’ın karakola gelmesi tüm ekibi heyecanlandırır. Başta Açelya olmak üzere tüm ekibin özel ilgi gösterdiği popçu Turgay içinde para, son çektiği klip ve yeni çıkacak albümünün tek kopyasının olduğu çantanın bir an önce bulunmasını isterken yaşanan olaylar Hayati’nin sabrını giderek taşırmaktadır.