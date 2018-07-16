Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Greco hangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Greco hangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur? Milyoner cevabı

MİLYONER SORUSUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYIN

A) Yunanistan Krallığı

B) Venedik Cumhuriyeti

C) Osmanlı Devleti

D) Roma İmparatorluğu