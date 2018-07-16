Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır heyecanla beklenen yeni dizi Ege'nin Hamsisi TRT1'de bu akşam başladı. Ege'nin ve Karadeniz'in buluşmasını eğlenceli bir dille anlatan dizide neler olacağı merakla bekleniyor. Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi oyuncuları, konusu, nerede çekiliyor gibi detaylar haberimizde. İşte Ege'nin Hamsisi 1. bölüm izleme linki ve Ege'nin Hamsisi 2. bölüm fragmanı...

EGE'NİN HAMSİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? OYUNCULARI VE KONUSU

Ege'nin Hamsisi dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Ege'nin Hamsisi oyuncuları ve konusu gibi merak edilen detaylar sizlerle..

EGE'NİN HAMSİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? OYUNCULARI VE KONUSU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasını konu ediniyor. Komik ve esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekecek Ege’nin Hamsisi yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

EGE'NİN HAMSİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanının dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil ancak yayınlanınca aşağıda yer alan linke tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

EGE'NİN HAMSİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN