Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Bodrum'da mavi yolculuğa çıkmak için hazırlanan Zeynep Yılmaz ve kızları Leyla ile Yasemin Ilıcalı yatta korku dolu anlar yaşadı.Kıyıdan ayrılan yat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan yattakilerin yardımına, çevredeki denizciler yetişti.

"İYİYE İYİLİK..."



Olayın ardından Şeyma Subaşı Ilıcalı sosyal medya hesabından, "Allah herkesin kalbine göre versin, iyiye iyilik..." şeklinde paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda da Zeynep Yılmaz ile Şeyma Subaşı Ilıcalı arasında sosyal medyada fotoğraf atışması yaşanmıştı.