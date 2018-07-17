Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın Bodrum Yalıkavak marinada demirli bulunan “Survivor” isimli lüks teknesi motor kısmından su alarak batma tehlikesi geçirdi. 7 milyon dolar değerindeki yat için çevrede bulunan tekne kaptanları ve marina görevlileri seferber oldu. Kıyıdan açılmadan su alan tekne için dalgıçlara haber verildi. Tekne altına dalan dalgıçlar motorun su alan kısmını kapattı. Teknenin içerisindeki suyun boşaltılmasının ardından yat halatlarla bağlanarak tersaneye çekildi. Teknede o an kimsenin bulunmaması ve denize açılmadan müdahale edilmesi ise büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.