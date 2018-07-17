Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşk şarkılarının efsane ismi Yalın, bu yazın hitleri arasında yerini alan yeni single’ı ‘Sensiz Ben Ne Olayım’ ile zirvedeki yerini aldı.

Kısa süre önce müzikseverlerle buluşan ‘Sensiz Ben Olayım’ın klibi, youtube’de 1 buçuk milyonun üzerinde izlenirken, iTunes başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında en çok indirilen yerli şarkılar arasında birinci sırada yer alıyor. Şarkılarıyla yaza damgasını vuran Yalın, ayrıca 'Sensiz Ben Ne Olayım' ile radyoların en çok çalan şarkılar listesinde en üst sırada bulunuyor.

Söz ve müziği Yalın imzalı, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait ‘Sensiz Ben Ne Olayım’ klibi ise başarılı yönetmen Hasan Kuyucu tarafından İstanbul'da çekildi.