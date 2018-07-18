Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz- kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabıdan vazgeçmeyen Çiçek, "Ona benzediğim için gurur duyuyorum" diyor. 5 ay önce kafasını dinlemek ve daha sakin hayat yaşamak için İstanbul'dan Antalya'ya yerleştiğini anlatan Baki Çiçek, günlük 500 TL kazanarak, çalıştığı taksi durağının da eğlence kaynağı oldu. En çok sevdiği içeceğin çay olduğunu belirten Çiçek, Müslüm Gürses'ten ne gördüyse kendi hayatına yansıttığını söyledi. Durakta sık sık Müslüm Gürses'in şarkılarını söyleyen Çiçek'in özel müşterileri de var. Durağa telefon açıp, özellikle "Müslüm Baba'yı istiyoruz" diyenlerin yanı sıra durağa kadar gelip, Çiçek ile özçekim yapan kişiler de oluyor. Müslüm Gürses ile zamanında çay reklamında oynadığını ve daha sonra birkaç defa kendisine film teklifi geldiğini kaydeden Baki Çiçek, düşük ücretler sunulması sebebiyle reddettiğini söyledi.