Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, 15 Temmuz günü, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisine başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesine bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediliyor. Önceki gün saat 16.30'da hastaneye götürülen Ghafouri'ye, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Ghafouri'den yılan ve olayın meydana gelişi hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu; ancak Aref Ghafouri'nin vücudundaki zehir miktarının fazla olması sebebiyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. 'Kısmi felç olabilir' diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.



KAPLANA EL KONDU

Öte yandan 3 yıl önce bir kişi, Ghafouri'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığı ihbarında bulunmuş ve jandarma durumu Antalya Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine aktarmıştı. Aref Ghafouri’nin Beldibi Mahallesi’ndeki evine giden Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el koydu.

HASTANEYE ISIRIKTAN 5 SAAT SONRA GİTMİŞ!

Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'nin hastaneye gitmek için 5 saat beklediği öğrenildi. Aref Ghafouri'nin Mısır'a götürülmeden tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çıkış özeti raporunda 'yılan zehrinin toksik etkisi' teşhisi koyulduğu kaydedildi.