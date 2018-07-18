Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü kutlamaları Girne Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki konserin ardından sabahın ilk ışıklarına dek sürecek. Saat 21.30’da başlayacak etkinliklerde, Kıraç konserinin ardından geleneksel meşaleli yürüyüşe geçilecek ve saat 02.00’de bütün katılımcılara yemek ikramı yapılacak. “9. Şafak Nöbeti” saat 03.45’teki havai fişek gösterisi ve 04.00’de sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından sona erecek.