Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü kutlamaları Girne Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki konserin ardından sabahın ilk ışıklarına dek sürecek. Saat 21.30’da başlayacak etkinliklerde, Kıraç konserinin ardından geleneksel meşaleli yürüyüşe geçilecek ve saat 02.00’de bütün katılımcılara yemek ikramı yapılacak. “9. Şafak Nöbeti” saat 03.45’teki havai fişek gösterisi ve 04.00’de sabah ezanı ve duaların okunmasının ardından sona erecek.
Kıraç'tan şafak nöbeti
18.07.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıraç, KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece düzenlenecek “Şafak Nöbeti”nde Kıbrıslılarla buluşuyor.
Etiketler : kıraç,kıraç konser,
572157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/572157.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER