Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalovalılarla buluşan sanatçılar, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte, 1971 yılında başrollerini paylaştıkları “Cambazhane Gülü” filmini binlerce kişiyle birlikte izledi. Etkinlikte bir konuşma yapan Ediz Hun, "Sevgili Filiz’le birlikte burada sizlerle bulunuyor olmaktan, Yalovalılarla kucaklaşıyor olmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz" dedi. Yalova´da birçok film çektiklerini aktaran Hun, kendilerine gösterilen bu ilgiyle ilgili memnuiyetini de dile getirdi. Yeşilçam'ın eski filmlerine gösterilen ilginin sebebi sorulan Filiz Akın "Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri o dönemki bazı şeyleri kaybettik; masumiyeti, büyük aşkları, komşuculuğu, güzel insan olmayı... Halkımız kaybolan değerleri bu filmlerde gördükleri için galiba, bu yüzden böyle büyük bir ilgi hâlâ devam ediyor" diye konuştu.