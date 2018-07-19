Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan dizi Meleklerin Aşkı, 19 Temmuz akşamı 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Yağmur ile Melek'in hikayesini konu alan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor. Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı son bölüm izleme linki ve Meleklerin Aşkı 3. bölüm izleme linki gibi bilgiler haberimizde olacak.

MELEKLERİN AŞKI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı, Meleklerin Aşkı 3. bölüm yayınlandıktan sonra yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacaktır.

Meleklerin Aşkı Yağmur (Berkay Hardal) kimdir? Meleklerin Aşkı Yağmur kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında? soruları Meleklerin Aşkı dizisi sevenlerinin merak ettiği ettiği soruların başında geliyor. Meleklerin Aşkı oyuncuları arasında yer alan Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşında? Berkay Hardal dizileri merak ediliyor. İşte Berkay Hardal...

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu Çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp ta Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur, bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine durum el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir.

Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir arapsaçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

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