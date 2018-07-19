Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perşembe akşamları ekranara gelen ve sevilen dizi Meleklerin Aşkı'nda Şirin'i canlandıran oyuncu kimdir? Meleklerin Aşkı Şirin kimdir? İzleyiciler çocuk oyuncu Ebrar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin Şirin’i Ebrar kimdir? Kaç yaşındadır?

MELEKLERİN AŞKI ŞİRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? (EBRAR ALYA DEMİRBİLEK)

30.09.2013'de doğan Ebrar Alya Demirbilek, 6 aylıkken Yalan Dünya dizisinde 13 bölüm yer aldı. Sen Benimsin adlı dizide ve Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer alan Ebrar Alya bir çok reklam filminde de boy gösterdi. Ebrar Alya Demirbilek hâlâ Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi adlı programda yer alıyor.

MELEKLERİN AŞKI ŞİRİN KARAKTER ANALİZİ

Henüz sadece altı yaşında olan Şirin, Çekilmez ailesinin en küçük bireyidir. Büyümüş de küçülmüş lafı onun için bulunmuştur. Evin neşesi ve istihbaratıdır. Çocuksu hisleri ve hinlik gibi görünen saflığı sayesinde kimi zaman çözülmez denen olayları çözüme kavuşturacak kimi zaman da ufak çaplı felaketlere neden olacaktır.