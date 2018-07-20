Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik'in boşanma davasına ilişkin yeni bir talep ortaya çıktı.

Sosyal hizmet görevlileri Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik ile de görüşecek.

Mahkemenin çocuk için en doğru kararı vermesine yardımcı olmak için araştırma yapacaklar.

ÇOCUĞA KAYYUM ATANMASI NE DEMEK?

Velayet davalarında anne ve baba taraf olduğu için 18 yaşından küçük çocuğun haklarının korunması amacıyla mahkeme, bir kişiyi kayyum olarak atayabilir.

Kayyum, anne-babanın onayladığı bir kişi olabilir.

Ya da anlaşmazlık varsa mahkemenin atayacağı tarafsız bir kişi seçilir.

Kayyumun görevi; mahkeme sonuçlanana kadar çocuğu yasal olarak temsil etmektir.