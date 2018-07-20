Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nesrin Cavadzade Kimdir? Nesrin Cavadzade Kaç Yaşında? Nesrin Cavadzade son dönemin en çokı merak edilen isimlerinden biri. Tarzı ve oyunculuk kariyerindeki başarısı, onun uluslararası mecralarda da konuşulmasını sağladı. Adı La Casa De Papel isimli dizi ile anılan Cavadzade'nin hayran kitlesi de oldukça yüksek. Sosyal medya hesaplarında yüksek takipçi sayısına ulaşan güzel oyuncu kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

ADI LA CASA DE PAPEL İLE ANILIYOR

Ünlü oyuncu, o önemli görüşme için geçen hafta Londra’ya gitti. Seçmeler için yeniden çağrılacağı günü bekleyen Nesrin Cavadzade, ekibe alındığı takdirde dizide İstanbul kod adlı bir Türk kızını canlandıracak.