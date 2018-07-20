Dün akşam Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan Burcu Güneş; konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçtikten sonra, alanda çıkan şiddetli fırtına çıktı ve sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu.
Burcu Güneş'in üstüne sahne düştü!
20.07.2018 - 16:10 | Son Güncelleme: 20.07.2018 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burcu Güneş, dün akşam Şile'de düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konserin bitişiyle birlikte karavanına geçen şarkıcı, çıkan şiddetli fırtına sonrası sahnenin kaldığı karavanın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.
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572609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/572609.aspx
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