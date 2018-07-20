Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan Burcu Güneş; konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçtikten sonra, alanda çıkan şiddetli fırtına çıktı ve sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu.