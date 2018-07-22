Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay Miami'den eşi Ozan Baran ile birlikte Türkiye'ye gelen Yalçın, önce tekneyle Yunan sahillerine demirlemişti ardından da Marmaris ve Bodrum koylarını dolaşmaya başlamıştı. Yalçın'ın güzel başlayan tatili 400 bin TL değerindeki yüzüğünü denize düşürmesiyle kötü sonuçlandı.

400 BİN TL'Yİ DENİZ DÜŞÜRDÜ

Sosyetenin sıra dışı isimlerinden Süreyya Yalçın, her yaz olduğu gibi Ege sahillerinde güneşli günlerin tadını çıkarıyor. Ancak Yalçın'ın bu tatili sırasında canını sıkan bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Pahalı mücevherlere düşkünlüğüyle bilinen ve plajda bile milyonluk takılarıyla güneşlenen Yalçın, bir anlık dalgınlıkla 400 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürdü.

YÜZÜK BULUNAMADI

Yalçın'ın servet değerindeki yüzüğü tüm çabalara rağmen bulunamadı.