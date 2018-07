Türkiye Gazetesi

Can Güzarp Kimdir? Can Güzarp Öldü Mü? Can Güzarp'ın geçirdiği trafik kazası sevenlerini üzdü. Kazanın ardından Can Güzarp'ın sağlık durumu ve kim olduğu, yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu. Motosklet kazası geçiren Can Güzarp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Peki Can Güzarp'ın sağlık durumu nasıl? İşte Can Güzarp hakkında tüm merak edilenler...

CAN GÜZARP'IN SAĞLIK DURUMU

Can Güzarp’ın son durumu ile ilgili bilgiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Başhekim Doç. Dr. Mehmet Çakar verdi. Güzarp’ın durumunun iyi olduğunu ifade eden doktor ünlü oyuncunun şuurunun yerinde olduğunun altını çizdi. Can Güzarp’ın son durumu ile ilgili “Herhangi bir sıkıntı bulunmuyor” ifadesini kullanan başhekim ünlü sanatçının takipçilerini rahatlatan açıklamayı yaptı.

CAN GÜZARP KİMDİR?

Can Gürzap (d. 26 Mayıs 1944, İstanbul), Sinema, Tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.