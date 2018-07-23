Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Temmuz akşamı 2. bölümü ile ekranlara gelen sevilen dizi Ege'nin Hamsisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İclal Aydın ve Uğur Çavuşoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak ediliyor. Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi nerede çekiliyor? Ege'nin Hamsisi 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Ege'nin Hamsisi oyuncuları ve dizinin konusu gibi bilgiler sizlerle...

EGE'NİN HAMSİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Ege'nin Hamsisi'nin yeni bölüm fragmanı, 2. bölümün ardından yayınlanacaktır. Ege'nin Hamsisi 3. bölüm fragmanı yayınlandığında fragman sizlerle buluşacaktır.

Ege'nin Hamsisi Dizisi Nerede Çekiliyor? ( Konusu ve Oyuncuları ) Ege'nin Hamsisi dizisi daha yayınlanmaya başlamadan fragmanlarıyla ve güzel görüntüleriyle izleyicide merak uyandırdı. Ege'nin Hamsisi dizisi nerede çekiliyor? Ege'nin Hamsisi oyuncuları ve dizinin konusu sizlerle...

EGE'NİN HAMSİSİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi, 23 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelen Ege'nin Hamsisi bu hafta ikinci bölümüyle seyirciyle buluşacak. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta;

“Fırtına Şevket’in Muhlaması” dükkanının açılışında kasaba birbirine girer. Çıkan kargaşada Melahat’ın “Enginarın Kalbi” restoranı büyük hasar görür. Şevket karakolluk olur. Melahat, Şevket’in yaptıklarını yanına bırakmamaya kararlıdır. Ona dava açar. Artık Şevket ve Melahat arasında bir büyük bir savaş başlamıştır. Ancak Melahat’ın bu savaşta hesap edemediği bir şey vardır. Şevket’in oğlu Ömer… Ömer bu savaşta arabulucu görevini farkında olmadan üstlenecektir.

Rize’de kalan Şevket’in ablası Fikret ise Şevket’e küsmüştür. Ama sevdiklerini merak eden Fikret, Şevket’ten haber almak için müthiş bir plan hazırlar. Melahat ve Şevket’in ‘lezzet’ savaşları sürerken Şevket’in kızı Zeynep ile Melahat’ın oğlu Deniz aynı iş yerinde çalışmaya başlarlar. Ailelerine düşkün bu iki genç, anne ve babalarının arasındaki gerginlikten etkilenerek bu tatlı savaşta yeni bir cephe açarlar .