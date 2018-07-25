Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, geçen cumartesi gecesi hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı, annesi Sendegül Samyeli kalp krizi geçirdi.

Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli (64), evde kalp krizi geçirdi. Apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürdüğü annesinin bir ara kalbinin durması Defne Samyeli'nin büyük panik yaşamasına neden oldu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Samyeli, hemen ameliyata alındı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

MedyaTava'nın edindiği bilgiye göre; kalp krizi geçiren Sendegül Samyeli evinde dinlenirken, sağlık durumu da iyiye gidiyor.