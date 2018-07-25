Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Darısı Başımıza, bu hafta ekranlara 4. bölümü ile geliyor. Öykü, Cem'den ayrıldığını ailesine açıklıyor ancak Ozan'la arasındaki tansiyon gittikçe yükseliyor. Darısı Başımıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Darısı Başımıza 5. bölüm fragmanı izlemek isteyenler internette araştırıyor. Darısı Başımıza son bölüm izleme linki, oyuncuları ve özeti sizlerle...

DARISI BAŞIMIZA 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öykü ve Cem’in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter’den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü’ye bir sürpriz hazırlarlar. Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü’nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem’in bu hareketi Öykü’yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?

DARISI BAŞIMIZA GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Ozan’ın Cem’e bir şey söylemediğini öğrenen Öykü, konuşmak için Ozan’ın peşinden koşuyor. Öykü’nün Ozan’ın tepkisiyle karşılaşıp özür dilediği tanıtımda ikilinin arasında neler olacağı büyük merakla bekleniyor. Diğer yandan, Zerrin’in babasının defterini Canan’dan istiyor. Rüya, Öykü’nün ilişkisini kurtarmak için yanlışlıkla Cem’i sakatlıyor. Ozan’ın Öykü’ye “Sen bana rağmen Cem’le evlenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?” demesiyle Öykü’nün kararlılığı görülüyor. Cem beklemediği bir anda Öykü’nün yanına gelmesiyle büyük bir telaşa kapılıyor. Öykü’nün aldatıldığını öğrenip öğrenemeyeceği merakla bekleniyor.

DARISI BAŞIMIZA 3. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DARISI BAŞIMIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Darısı Başımıza yeni bölüm fragmanı, Darısı Başımıza 4. bölümün ardından yayınlanacaktır.