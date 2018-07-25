Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Darısı Başımıza'da başrolü Elif Doğan ile paylaşan yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay'ın kim olduğu merak ediliyor. Darısı Başımıza Ozan kimdir diye merak edenler araştırmaya başladı bile. İşte Darısı Başımıza başrolü Ozan Dolunay'ın hayatı. Ozan Dolunay kimdir, nereli, kaç yaşında?

DARISI BAŞIMIZA OZAN KİMDİR?

Katı, işkolik, hırslı bir iş adamı. Mesafeli, soğuk ama bir yandan da gizemli ve çekici biri... Yüksek duvarları var ve onları aşıp, gerçek Ozan’a ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak Ozan’ın hayatı İzmir’de tanıştığı gizemli bir kızla kökünden değişiyor. Külkedisinin peşine takılan Ozan’ı hiç ummadığı bir sürpriz bekliyor.

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

1990 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ozan Dolunay, Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.

Ozan Dolunay'ın Oynadığı Diziler

2015 Tatlı Küçük Yalancılar (Barış)

2016 Oyunbozan (Rüzgar)

2016 Yüksek Sosyete (Mert)

2017 Lise Devriyesi (Yiğit)