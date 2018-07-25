Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanan Kalbimin Sultanı 7. bölüm ile ekranlara geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan dizide neler oldu? Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalbimin Sultanı 8. bölüm fragmanı izlemek isteyenler internette fragmanı arıyor. Sultan Mahmud ile Anna arasında neler olacağını merak edenler için fragman ile ilgili bilgiler haberimizde.

KALBİMİN SULTANI 7. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sultan Mahmud, gerçek yeniçerilere ait olmayan esameleri toplatmış ve oradan gelecek bütçe donanmanın iyileştirilmesine harcanacaktır. Namık’ın çalışmaları yeniçeri içinde huzursuzluğa neden olur. Halet Efendi, bir yandan Namık’la güç savaşını sürdürürken, diğer yandan yeniçerilerin ruh halini kontrol etmektedir. Esamalerin toplanmasına karşıdır her biri, kazan kaldırmaya da kararlı. Ayaklanmaya öncü ağaların aldığı ceza ise yeniçerileri harekete geçirecek, Sultan Mahmud’un tahtı tehlike altına girecektir.

Gülfidan, Esma Sultan’dan Namık Paşa ile izdivacı için yardım istemiştir. Kıskançlıktan çılgına dönen Esma Sultan, yeni bir oyunla Mahmud ile Gülfidan’ın izdivacını konuşacaktır.

Anna, Sultan Mahmud’a kendini affettirir. Ama yeniçerilerin ayaklanması sarayı hareketlendirmiştir. Sultan Mahmud tehdit altında olan sarayın ve haremin güvenlik nedeniyle boşaltılmasını emreder.

KALBİMİN SULTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kalbimin Sultanı 8. bölüm fragmanı yayınlandığında sitemizde bulabilirsiniz.