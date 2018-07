Türkiye Gazetesi

Amerika'da başlayan, kısa sürede sosyal medyada yayılan 'Do the Shiggy' akımı Ayvalık'taki Hülya Avşar'ı da etkisi altına aldı. 'Do the Shiggy' yapmak isteyenler hareket halindeki araçlarından iniyor, yolda dans ediyor. Avşar da bu akıma uyarak video çekip Instagram hesabına yükledi.

PARA CEZASI YEDİ

Ancak Avşar'ın bu videosu başını derde soktu. Bu akıma uyanlara trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılıp 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca sürücü hastaneye kontrole götürülecek.