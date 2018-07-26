Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Meleklerin Aşkı, perşembe akşamları dizi severleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Oya Başar gibi dev isimlerin yanı sıra kadrosundaki Berkay Hardal, Gülper Özdemir gibi genç isimlerle de dikkat çeken dizinin 4. bölümü ekranlara geliyor. Meleklerin Aşkı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı 4. bölüm sonrasında neler olacağı merakla bekleniyor. İşte diziye dair merak edilenler...

MELEKLERİN AŞKI 4. BÖLÜM ÖZET

Yağmur, yıllardır izini sürdüğü annesinin kapısının önündedir artık fakat kapıyı çaldığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yağmur’un, yıllardır içinde taşıdığı ve büyüttüğü boşluk kapanacağına daha da büyümüştür. Fakat Yağmur, Melek’le ilk kez bu kadar yakınlaşmıştır, tek tesellisi budur. Fakat İstanbul’dan çıkıp gelen davetsiz misafirler bu duruma da çomak sokar. Ve bu kez tek sorun Deniz değildir, Yağmur’un rakibi de Alaçatı’dadır. Ancak bu misafirlerin hiçbiri Yağmur ve Melek’in arasını bozmaya, tadını kaçırmaya yetmez. İkisi nihayet birbirlerine korkmadan yaklaşabilmiş ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan herşeyi mahveder. Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın baş rolündedir. Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla bir yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur’un herşeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek’i sonsuza kadar kaybedecektir…

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Meleklerin Aşkı Yağmur (Berkay Hardal) kimdir? Meleklerin Aşkı Yağmur kimdir? Berkay Hardal kaç yaşında? soruları Meleklerin Aşkı dizisi sevenlerinin merak ettiği ettiği soruların başında geliyor. Meleklerin Aşkı oyuncuları arasında yer alan Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşında? Berkay Hardal dizileri merak ediliyor. İşte Berkay Hardal...

MELEKLERİN AŞKI GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp, Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş, işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine duruma el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir. Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir Arap saçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.