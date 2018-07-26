Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Seren Serengil'le yaşadığı birliktelikle adını duyuran Özay Bakır, ilişkisi bittikten sonra da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı ile aniden yolları ayrılan Bakır sessizliğe gömülürken, Seren Serengil ise Yaşar İpek'le dünya evine girmişti.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; uzun süre sonra yeni şarkısını müzik piyasasına süren Özay Bakır, kendi yazdığı 'Aşk Katili' parçasının sözleriyle şaşırttı.

'Aşk Katili' şarkısının sözleri şöyle:

Ben aşkı senin gibi satmadım / Huzura erdin mi aşk katili / Bu ne dengesiz, ne yoz bir ruh hali/ Nasıl dökündün başkasına/ Şimdi mutlu musun, gururlu musun/ Yaban ellerde sen huzurlu musun / Yok ettin emekleri, gururlu musun / Aşk katili