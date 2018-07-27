Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen dizi Kocaman Ailem'in 8. bölümü izleyiciyle buluştu. Ercan sayesinde öğrenilen gerçek Hulusi ve Güzide'yi mecburi bir ortaklığa sürükledi. Kocaman Ailem son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kocaman Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kocaman Ailem final mi yapıyor? Yayından kaldırıldı mı? İşte merak edilenler...

KOCAMAN AİLEM 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kocaman Ailem 9. bölüm fragmanı yayınlanmadı. 8. bölümün ardından yayınlanması beklenen fragman izleyiciyle buluştuğunda fragmanı sitemizde bulabilirsiniz.

KOCAMAN AİLEM 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KOCAMAN AİLEM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kocaman Ailem dizisinin reyting oranları sebebiyle yayından kaldırıldığı konuşuluyordu. 26 Temmuz'da yayınlanan 8. bölümde herhangi bir final veya yayından kaldırılma bilgisi verilmedi. 9. bölüm ile dizinin final yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

KOCAMAN AİLEM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ercan sayesinde öğrenilen gerçek Hulusi ve Güzide'yi mecburi bir ortaklığa sürükler. Selim'in aşk acısına çareler aranırken iki kadim dost olan Hulusi ve Yaşar karşı karşıya gelecektir. Hulusi Bey Sucukları'nda yaşanan beklenmedik olay tüm aileyi derinden sarsacaktır. Birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışan Koyuncular ailesi, birbirlerine daha sıkı sarılarak, aralarına katılan yeni aile fertleriyle her geçen gün daha da güçleneceklerdir. Birçok engelle sınanan Hulusi Bey ve çocukları tüm zorlukları aşıp mutlu günlere ulaşmayı başarabilecekler midir?