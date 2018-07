Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş yeni fragman yayınlandı mı? Erkenci Kuş 6. bölüm 2. yeni fragman izlemek isteyenler heyecanla yeni fragmanı bekliyor. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizide gelecek hafta neler olacak şimdiden merakla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Sanem ile Can ciddi bir konuşma yapıyor gibi görünüyor, bu konuşmada neler olacak? Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı, Erkenci Kuş 5. son bölüm izleme linki gibi merak edilenler sizlerle..

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Erkenci Kuş 6. bölüm 2. fragman daha yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde sizlerle buluşacak.

Erkenci Kuş Can Kimdir? Can Yaman Kimdir, Yaşı, Boyu ve Sevgilisi

ERKENCİ KUŞ 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

